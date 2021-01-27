الجمعة.. "واحد من الناس" يكشف تفاصيل وأسرار وحكايات عالم التوأم
الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:35 م
الفجر الفني
في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة
الحياة الجمعة المقبلة يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى ، التوأم شاهر وشهاب وندى
ونجلاء ، ليكشفوا عالم التوائم المليئ بحكايات ومفارقات واحيانا مغامرات.
كما يتناول اللقاء عالم التوائم و أسرار نفسيه
تجعلهم يحسوا ببعض ويتصرفوا زى بعض ويتكلموا زى بعض حتى لو كانوا بعيدين عن بعض .
يذاع برنامج "واحد من الناس" الجمعة
العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة.