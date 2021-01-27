الجمعة.. "واحد من الناس" يكشف تفاصيل وأسرار وحكايات عالم التوأم

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة الجمعة المقبلة يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى ، التوأم شاهر وشهاب وندى ونجلاء ، ليكشفوا عالم التوائم المليئ بحكايات ومفارقات واحيانا مغامرات.

كما يتناول اللقاء عالم التوائم و أسرار نفسيه تجعلهم يحسوا ببعض ويتصرفوا زى بعض ويتكلموا زى بعض حتى لو كانوا بعيدين عن بعض .

يذاع برنامج "واحد من الناس" الجمعة العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة.