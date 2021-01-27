عاجل .. الزراعة تتيح تمويلات جديدة لمشروع "إحياء البتلو"

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، إنه مجلس إدارة المشروع القومي لاحياء البتلو قام باعتماد تمويلات اضافية جديدة للمشروع بقيمة 50.5 مليون جنيه.

وتسعي الوزارة من خلال المشروع القومي للبتلو على زيادة الثورة الحيوانية وتحسين جودتها؛ لتوفير اللحوم بالاسواق والسيطرة على اسعارها والحد من استيرادها.

وأضاف الوازراة في بيانا لها، أن التمويلات الجديدة سيستفيد منها 274 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 2557 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو ، مشيرة إلى أنه وصل إجمالي حجم ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 3 مليار وثلاثمائة مليون جنية لحوالى 20 ألف مستفيد لتمويل حوالى 224 ألف رأس ماشية.





ومن المتوقع أن يساهم المشروع في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من اللحوم ليصل إلى 57%.