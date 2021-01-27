(وانت في بيتك) | استعلم الآن عن فاتورة التليفون الأرضي 2021 ومواعيد رفع الخط والغرامة (الرابط).. وطرق سداد الفاتورة أونلاين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:25 م
فاتورة التليفون الأرضي 2021
فاتورة التليفون الأرضي 2021

(وانت في بيتك) | استعلم الآن عن فاتورة التليفون الأرضي 2021 ومواعيد رفع الخط والغرامة (الرابط).. وطرق سداد الفاتورة أونلاين

حددت الشركة المصرية للاتصالات WE يوم 14 فبراير 2021 ليكون آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضى ينتهى فيه ويبدأ بعده منع إمكانية الاتصال وتحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط عن العملاء الذين لم يقوموا بسداد فاتورة شهر يناير خلال شهر السماح للسداد والذى بدأ في 15 يناير 2021 من الشهر الجاري.

ويمكنك الاستعلام عن قيمة الفاتورة مباشرة من عبر موقع الشركة على شبكة الانترنت أو عن طريق الاتصال برقم دليل التليفونات 19777 من التليفون الأرضى لمعرفة قيمة الفاتورة.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحويل خدمة التليفون الأرضى إلى نظام الاستقبال فقط يوم 15 فبراير 2021 ولمدة شهر ينتهى في 14 مارس 2021 وذلك لغير المسددين لفاتورة شهر يناير ، ثم تقوم الشركة برفع الخط مؤقتًا من الخدمة وفرض غرامة تأخير على عدم سداد الفاتورة.

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى 2021
تستطيع الآن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى عن طريق الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات والقيام بادخال كود المحافظة ورقم التليفون لعرض قيمة الفاتورة .. وتستطيع لمعرفة فاتورة التليفون الارضي (اضغط هــنـــــــــــــــا).

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضى وهى:
- مراكز الشركة المصرية للاتصالات (السنترالات).
- الدفع الالكتروني عبر موقع الشركة.
- خدمة فورى.
- خدمة خدماتي.
- مكاتب البريد.
- ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي
- خدمة فودافون كاش.

(وانت في بيتك) | استعلم الآن عن فاتورة التليفون الأرضي 2021 ومواعيد رفع الخط والغرامة (الرابط).. وطرق سداد الفاتورة أونلاين

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