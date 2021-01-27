زيزي عادل تطرح أغنية "خد".. اليوم

تستعد المطربة زيزي عادل، لطرح أغنية جديدة بعنوان "خد" وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

أغنية "خد" من كلمات وألحان زيزي عادل وأحمد البرازيلي، ومن توزيع وسام عبد المنعم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة زيزي عادل، أغنية "كل يوم" من مسلسل "ضربة معلم" والتي قامت بغنائها في الحلقة الأخيرة من العمل.

"ضربة معلم" بطولة: محمد رجب، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشي، سلوى عثمان، مي سليم، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، محمد عز، رياض الخولي، تأليف: أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج: إسماعيل فاروق إنتاج Synergy تامر مرسي شركة سينرجى للإنتاج التليفزيونى والسينمائى وخدمات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة.