تعرف على خطوات تقديم تظلمات التموين 2021 لعودة المحذوفين من البطاقة أونلاين من خلال الموقع الرسمي لوزارة التموين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:22 م
تقديم تظلمات التموين 2021
تقديم تظلمات التموين 2021

تعرف على خطوات تقديم تظلمات التموين 2021 لعودة المحذوفين من البطاقة أونلاين من خلال الموقع الرسمي لوزارة التموين 

تظلمات التموين 2021 لعودة المحذوفين قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل تحديثات على بطاقات الدعم التمويني للمواطنين، لحذف بعض الأشخاص التي لا تنطبق عليهم شروط الدعم، ولكن تم حذف بعض المواطنين عن طريق خطأ بالسستم التابع للوزارة، وهذا ما سبب قلق لديهم بسبب أنه من المنطبق عليهم شروط الدعم، لذا قامت الوزارة بإطلاق موقع الكتروني يتمكن من خلاله المواطن تقديم تظلم على الحذف.

تقديم تظلمات التموين
أعلن الدكتور على مصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتمكن للمواطن المستشعر الظلم من حذفه من دعم التموين تقديم تظلم من خلال الرابط الإلكتروني التابع للوزارة لمراجعته، وذلك دون الحاجة للذهاب لمكتب التموين التابع له المواطن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد منعا للتجمعات التي تؤدي للإصابة.

خطوات تقديم تظلمات التموين 2021
- الدخول على موقع دعم مصر (اضغط هنا).
- ملء البيانات المطلوبة من ”الأسم والرقم القومي”.
- كتابة رقم البطاقة التموينية.
- الضغط على خانة التظلمات.
- ملء بيانات التظلم.
- تحميل المستندات المطلوبة التي تثبت التظلم.
- الضغط على ارسال.

تعرف على خطوات تقديم تظلمات التموين 2021 لعودة المحذوفين من البطاقة أونلاين من خلال الموقع الرسمي لوزارة التموين 

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