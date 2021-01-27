وزيرة الثقافة من البرلمان تستعرض إنجازات الوزارة في مواجهة التطرف الفكري

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال إلقاء الوزيرة بيانها حول إداء وزارتها خلال الأعوام الماضية، إن هناك جهودا مبذولة من جانب الوزارة لنبذ التطرف الفكري.


وأوضحت "عبدالدايم" أن هذه الجهود كان فى مقدمتها تنفيذ نحو 712 نشاطا متنوعا بتكلفة 96 مليون جنيه مثل العروض المسرحية والصالونات الثقافية وغيرها فى إطار جهود مكافحة ونبذ التطرف والعنف، بالإضافة إلى دعم الهوية الوطنية وقيم المواطنة وتحقيق التنمية المستدامة وبناء شخصية الإنسان ومكافحة الفكر المتطرف عبر الرؤية الثقافية المتكاملة والارتقاء بالذوق العام.

وعددت الوزيرة البرامج والفعاليات المتنوعة في ضوء حرص الوزارة مواجهة التطرف الفكري، وكان منها التعاون مع وزارة الأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة "رؤية" التي تضم عددا من الكتب، تهدف إلى رفع الوعى لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، فضلا عن سلسلة كتب عن الهوية والمواطنة، وعدد من البرامج ومنها الدمج الثقافي لأبناء المدن الحدودية وملتقي المرأة الحدودية.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة نظمت عدد من الأنشطة الرامية للتوعية بالمخاطر التى تواجه الدولة المصرية، فضلا عن مبادرة "اعرف جيشك" من خلال أعمال فنية لشرح تضحيات القوات المسلحة الرامية للحفاظ على أمن وأستقرار الوطن، لافتة لشرح قصص بطولة الشهيد للأطفال عبر أنشطة شملت مبادرات عديدة منها تحت مسمى "سيلفى مع الشهيد" وغيرها من الأنشطة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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