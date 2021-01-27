فلسطين تعتزم شراء 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي في فبراير

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:13 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

تعتزم السلطة الفلسطينية، شراء 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي في فبراير، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وكالة إنترفاكس.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة في فلسطين، 14 حالة وفاة، و467 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و686 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بلغت نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في البلاد، 93.3% ، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة  5.6% ، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

وأكد الصحة الفلسطينية، وجود 73 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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