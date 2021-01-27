هاني العجيزي: استطعنا العودة أمام المقاولون.. ومصطفى فتحي شارك مصاباً

أبدى هاني العجيزي مدرب فريق سموحة، سعادته عقب فوز فريقه اليوم على المقاولون العرب بالدوري.





وقال العجيزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: ظهرنا بشكل جيد في اكثر من مباراة سابقة واضعنا بهم الكثير من الفرص والتوفيق لم يحالفنا.





وتابع: اضعنا ايضا الكثير من الفرص امام المقاولون ولكن كان لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين خاصة بعد حديثنا معهم قبل المباراة وكانو قدر المسئولية.





واردف: المباراة كانت صعبة للغاية ولكن استطعنا العودة امام المقاولون بعد تأخرنا بهدف.









واكد: مصطفى فتحي لاعب كبير وله ثقله، احمد سامي كان مصمما على ضمه وبالفعل فتحي لم يخيبه ظنه.





واتم: مصطفى فتحي شارك اليوم وهو غير مكتمل الشفاء ولكن ثقة احمد سامي به جعلته متفوق كالعادة وحقق الفوز بهدف عالمي.