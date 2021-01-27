مجلس النواب الروسي يصادق على تمديد معاهدة ستارت الجديدة

صادق مجلس النواب الروسي، اليوم الأربعاء، على تمديد معاهدة ستارت الجديدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وتعد معاهدة نيو ستارت الموقعة عام 2010 هي آخر معاهدة كبيرة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة وهي تحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية، التي يمكن لأكبر قوتين نوويتين في العالم نشرها.

وعلى الرغم من انتهاء صلاحيتها عام 2021، فإن الولايات المتحدة لم تعلن بعد عن خطط لتمديد الاتفاقية.

وبدلاً من ذلك، أعربت عن استعدادها لإشراك الصين في الحوار من أجل توقيع اتفاق ثلاثي جديد، الأمر الذي رفضته بكين.