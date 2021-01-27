بـ"125 فرش حشيش".. سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بالبحيرة

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنین الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، وبمشاركة بمدیریة أمن البحيرة من ضبط 125 طربة من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحیرة مستقلًا إحدى السيارات.



وبمواجهته اعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.



وجاء ذلك في إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا لاسیما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.