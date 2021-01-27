لأول مرة.. تخصيص جائزة للابتكار في التصنيع الغذائي بجامعة الإسكندرية



وكشفت الدكتورة تيسير محمود أبو بكر، أستاذة تكنولوجيا التصنيع الغذائي بجامعة الإسكندرية ورئيسة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، أن جائزة الابتكار تشترط أن تكون الفكرة تم نشرها ببحث علمي في إحدى الدوريات العلمية الكبرى بمصر أو تم تصنيع نموذج الإنتاج الخاص بها كما يشترط الحصول على براءة اختراع للفكرة لإثبات مدى جديتها.



وقالت أبو بكر، إن هذه الجائزة الجديدة تأتي في إطار حرص الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية والشركة الراعية على تشجيع الباحثين المصريين على الابتكار وتطوير المنتج الغذائي النهائي بما يعود بالفائدة على المجتمع الصناعي وخلق الشراكة بين الجامعة والصناعة -وهو ما تستهدفه الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة - بما يعود بالنفع على المواطن والأسرة المصرية وكذلك تطوير المنتجات المحلية وزيادة الصادرات.



وأضافت، أنها تأتي ضمن أكثر من 3 جوائز أخرى تقدمها دريم مشرق للأغذية لأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه منشورة عام 2020 وكذلك أفضل ورقة بحثية في مصر في مجال جودة وسلامة الغذاء للعام الثالث على التوالي وتقام احتفالية كبرى سنويا بجامعة الإسكندرية لتوزيع الجوائز للفائزين بحضور عميد كلية الزراعة أساتذة جامعة الإسكندرية والفائزين من مختلف الجامعات ومراكز البحوث المصرية.

أعلنت الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص جائزة للابتكار لأول مرة في مجال التصنيع الغذائي ضمن جوائز دريم مشرق السنوية لتشجيع البحث العلمي في مجال جودة وسلامة الغذاء.