رمزي صالح: الكرة المصرية تسير إلى طريق مجهول

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
صرح الفلسطيني رمزي صالح أن الكرة المصرية تسير الى طريق مجهول وهدف والتر بواليا خطأ واضح لصالح شريف إكرامي.

وقال صالح لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "التدريب على تقنية الفيديو لم يكن كافيا للحكام، وارى ان الكرة المصرية تسير الى طريق مجهول".


وعن مباراة بيراميدز والاهلي قال: هدف والتر بواليا خطأ واضح لصالح شريف إكرامي.


وتابع: محمد شريف استحق ركلة جزاء أمام بيراميدز،و تصدي محمد الشناوي لتسديدة دونجا دليل على حضوره الذهني في المباراة 

واستكمل: كان يجب إشراك علي لطفي في مباريات الدوري الموسم الماضي بعدما حسمه الأهلي بشكل رسمي.

واكد: أراهن على رحيل واحد من أحمد الشناوي أو مهدي سليمان عن صفوف بيراميدز.

وانتقل بالحديث الى جنش قائلأ: تأثر سلبا بالإصابة وعندما عاد للمشاركة لم يظهر بمستواه المعروف.

واتم: محمد عواد أخطأ بالعودة من السعودية ولم يتحمل الضغوط في نادي الزمالك.

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