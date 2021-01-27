"مهندسين الإسكندرية" تنظم يوما صحيا لأعضائها الجمعة

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تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، يوم صحى لأعضاء نقابة المهندسين وأسرهم بالمجان في نادى المهندسين سابا باشا الجمعة القادمة 29 يناير 2021 من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الخامسة مساء.



وقال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة حريصة على تقديم خدمات صحية مجانية في ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انتشاء فيروس كورونا وتقديم خدمات طبية مميزة للمهندسين وأسرهم سواء من خلال إضافة خدمات طبية مجانية بكارنيه النقابة فق أو تقديم يوم صحى مجانى في تخصصات عديدة.



وأضاف أن اليوم الصحي الذى يتم تنظيمه الجمعة القادمة سيكون في تخصصات العظام وقياس الضغط ومعدل السكر في الدم وذلك بالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.



وأوضح أن الكشف الطبي سيكون وسط إجراءات وقائية واحترازية واشتراط الدخول بالكمامات كما يتم توفير تعقيم للأيدي قبل دخول غرفة الكشف بالإضافة إلى الالتزام بالأدوار والتباعد الاجتماعي.