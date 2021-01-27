موعد مباراة مصر والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة نظيره منتخب الدنمارك، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية من عمر بطولة كأس العالم لكرة اليد.









ومن المقرر أن تنتهي منافسات تلك البطولة، والتي تستضيفها مصر، يوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري.









ويواجه منتخب مصر لكرة اليد صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، أمام نظيره الدنمارك صاحبة المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بعد تفوقها على أقرب منافسيها الأرجنتين بالمواجهات المباشرة.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.









وتذاع المباراة عبر فضائية "أون تايم سبورت 1" بتعليق خالد خيري.



