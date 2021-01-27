رسمياً.. الجزائر تطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمس الأربعاء أنه تقدم بطلب رسمي إلى وزارة الشباب والرياضة لاستضافة نهائي منافستي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2020-2021.

وذكر الاتحاد الجزائري في بيان نشره على موقعه في أعقاب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم انه طلب أيضاً استضافة الجزائر لنهائيات كأس إفريقيا 2023 للناشئين (تحت 17 عاماً).

ويأتي طلب الاتحاد الجزائري بعد اعلان الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف)" في 18 يناير (كانون الثاني) الحالي فتح باب الترشح أمام الدول الراغبة في استضافة نهائي مسابقتي الأندية في النسخة الحالية المقررين شهر تموز/يوليو المقبل.

ودعا كاف الاتحادات الوطنية لتقديم ملفات طلب الاستضافة المتضمنة الملاعب ومرافق التدريب وخطط الإقامة، بالإضافة إلى الضمان الحكومي الرسمي في موعد أقصاه 26 فبراير (شباط) 2021.

وقرر كاف إقامة نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية من مباراة واحدة، حيث سيقام نهائي كأس الكونفيدرالية في 10 يوليو (تموز)، ونهائي دوري الأبطال في 17 من ذات الشهر، لكنه أكد انه يحتفظ بالحق في تغيير هذين الموعدين.

وتنافس أربعة أندية جزائرية في المسابقتين الأفريقيتين وهي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر اللذين بلغا دور المجموعات لدوري الأبطال، في حين لا يزال وفاق سطيف وشبيبة القبائل في سباق كأس الكونفيدرالية.

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