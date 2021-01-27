محافظ البحر الأحمر يفتتح سلسلة مشروعات تنموية وخدمية بمدن الجنوب بتكلفة 400 مليون جنيه

يواصل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، جولاته الميدانية بمختلف المدن لاستكمال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي ال 51 للمحافظة، حيث قام بافتتاح وتفقد عددًا من المشروعات بمدن الجنوب (سفاجا - القصير - مرسى علم - الشلاتين - حلايب)، في زيارة استغرقت عدة أيام، بلغت تكلفة المشروعات التي تم افتتاحها بالجنوب نحو 400 مليون جنيه.





وبدأ المحافظ زيارته للجنوب بافتتاح المساكن بديلة للعشوائيات (الروضة) بمدينة سفاجا، وتسليم 9 عقود لمستحقي البلوكات بهذه المساكن، كما وزع هدايا عينية وبطاطين على من تسلموا العقود، وتبلغ تكلفة هذا المشروع نحو 86 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، وتحملت المحافظة تكلفة توصيل المرافق للمشروع، حيث تم الانتهاء من المشروع في عامين.





كما افتتح المحافظ، مبنى الإدارة التعليمية الجديدة بسفاجا، بتكلفة 4 مليون و600 ألف جنيه، والذي استغرق 10 شهور لتنفيذه بالكامل، وافتتح لوحة توزيع الكهرباء بمنطقة الأشغال العسكرية، لخدمة 4 تقسيمات (حى العبور - 6 أكتوبر - عمر بن الخطاب - المناطق الجنوبية)، وتبلغ قدرتها 17 ميجا، بتكلفة 33 مليون جنيه تقريبًا، وأطلق التيار الكهربائي بها.





وتفقد المحافظ المجمع النموذجي بسفاجا (مبنى المعهد الأزهري)، الذي أنشأه الأهالى بجهود ذاتيه، بلغت تكلفته نحو 50 مليون جنيه، يشمل فصول إبتدائي وإعدادي وثانوي (بنين وفتيات)، وتبلغ مساحته نحو 5 آلاف متر مربع، ينقصه التجهيزات الداخلية، وستتكفل مشيخة الأزهر بتحمل تكلفة التجهيزات وتوفيرها ليتم افتتاحه، كما تفقد 4 كرفانات يتم استخدامهم كعايادات متنقلة أو منافذ لبيع السلع، ووجه بتوفير إثنين منهم كعيادة لمستشفى سفاجا المركزي، والاثنين الآخرين لاستخدامهم وقت الأزمات.





وحرص المحافظ على تفقد الأعمال النهائية لمشروع ازدواج طريق سفاجا القصيرمرسى علم، بطول 200 كيلو متر، بتكلفة إجمالية مليار و738 ألف جنيه، ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق.





وبعدها توجه المحافظ إلى مدينة القصير، وافتتح أعمال تطوير المركز الخدمي لإدارة التموين، بتكلفة نحو 2 مليون جنيه، حيث استغرقت الأعمال نحو عام، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات للأهالي أبرزها استخراج بدل تالف وفاقد لبطاقات التموين وكذلك نقلها من محافظة إلى أخرى، حيث إنه حاصل على المركز الخامس في مسابقة التميز الحكومي.





كما افتتح المحافظ، بوابة القصير القديمة واللوحة الجدارية، واللتان تم تنفيذهما خلال شهرين بالجهود الذاتية للأهالي، بتكلفة 700 ألف جنيه، وتفقد فرع مبنى مكتبة مصر العامة، الذي بلغت تكلفته مليون و558 ألف جنيه، حيث تضم 3 قاعات (كبار الزوار - أطفال - حاسب آلي)، ويتم تنفيذ أنشطة رياضية مختلفة داخلها، وأنشطة ثقافية (تحفيظ القرآن الكريم - الخط العربي - الرسم... الخ)، تشمل المكتبة نحو 10 آلاف كتاب.





وتفقد اللواء حنفي، محطة الرفع الرئيسية والفرعية بالقصير، البالغ تكلفتها نحو 350 مليون جنيه، وقامت بتنفيدها شركة الإنتاج الحربي، بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وافتتح الإدارة البيطرية بالمدينة، وتبلغ تكلفتها 713 ألف جنيه.





َوفي اليوم الثاني، افتتح المحافظ، عمارات الشباب بعدد 804 وحدة سكنية بمدينة مرسى علم، بتكلفة 88 مليون جنيه، وقام بتسليم الوحدات للمستحقين، وافتتح أيضًا محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية باسكان الشباب بالمدينة، بتكلفة 7 مليون جنيه.





وقام بافتتاح وتسليم 98 وحدة إسكان بدوي و8 محلات تجارية بقرية أبو غصون، بتكلفة 3 مليون و100 ألف جنيه، واستغرق تنفيذه عامين، وفى لفتة إنسانية خصص المحافظ محل تجاري لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما افتتح دار حضانة بالقرية بتكلفة 8 مليون جنيه، تم تنفيذها في 5 شهور.





وتفقد المحافظ، أعمال تطوير ميدان السكري، بتكلفة مليون جنيه، ومحطة الكهرباء المتنقلة، بتكلفة نحو 620 ألف جنيه، وتم تنفيذها خلال عام، وبعدها تفقد مشروع مارينا مرسى علم ( استثمار مصري كويتي)، تم إنشاءه على مساحة 516 ألف متر مربع يشمل مساكن فندقية ومول تجاري ومحطة تموين العائمات، وكذلك تفقد الوحدة الصحية بقرية أبو غصون، وافتتح مركز العلاج الطبيعي بالوحدة (تبرع من منجم السكري)، كما تفقد وقام بتسليم 78 وحدة إسكان بدوي و4 محلات تجارية بقرية حماطه، بتكلفة 25 مليون جنيه، تم تنفيذها خلال عامين.





كما افتتح المحافظ، وقام بتسليم 20 وحدة إسكان بدوي بقرية برنيس، بتكلفة 7 مليون جنيه و262 ألف جنيه، تم تنفيذها خلال عامين.





وواصل محافظ البحر الأحمر، سلسلة الافتتاحات بالتوجه إلى مدينة الشلاتين، وافتتح 62 وحدة إسكان بدوي، ومباني خدمية بقرية مرسى حميرة، بتكلفة 22 مليون و382 ألف جنيه، تم تنفيذه خلال عام، كما افتتح نادي الشلاتين الرياضي، بتكلفة 10 مليون و760 ألف جنيه،





َوتفقد المحافظ، نزل الشباب بالشلاتين، بتكلفة 25 مليون جنيه، وتم تنفيذه خلال عام، ووحدات بديل العشوائيات (1500 وحدة) بتكلفة 43 مليون جنيه، وتفقد أيضًا 15 عمارة من عمارات الإسكان الإقتصادى بتكلفة 36 مليون جنيه.





وقام المحافظ، بافتتاح 75 وحدة إسكان بدوي بقرية أبورماد بمدينة حلايب، بتكلفة 13 مليون و239 ألف جنيه، و282 وحدة إسكان بدوي أخرى بأبورماد بتكلفة 56 مليون و400 ألف جنيه، وافتتح أيضًا مجمع حلايب الأزهري، بتكلفة 22 مليون جنيه، ووحدة صحية بقرية أدلديت.





أعرب المحافظ، عن سعادته بافتتاح عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية بمدن الجنوب، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لتذليل أية عقبات تواجه المشروعات الخدمية، لافتًا إلى الإصرار الكامل من الحكومة لتنفيذ إستراتيجية مصر 2030، لإحداث التنمية الشاملة، في مختلف الجوانب، مشيرًا إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





كما وجه محافظ البحر الأحمر، الشكر إلى الوزراء بصفة عامة، واختص بالشكر الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزير التموين الدكتور علي مصيلحي، لتذليلهم كافة العقبات لترى المشروعات النور ويتم افتتاحها لتحقيق التنمية الشاملة.





من ناحيتهم وجه أهالى الجنوب بمختلف المدن الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، وقالوا " التنمية التي شهدتها قرى ومدن الجنوب، في عهد الرئيس السيسى لم تشهدها من قبل".





يذكر أن المحافظ افتتح الأسبوع الماضي بمدينة الغردقة، العديد من المشروعات، وأبرزها افتتاح أعمال تطوير ميداني سنزو وجهينة، بتكلفة 6 مليون و500 ألف جنيه، حيث تم الإنتهاء من تطويرهما في شهر واحد فقط، وتبلغ مساحة "سنزو" نحو 80 ألف متر، وهو موجود في المدخل الجنوبي للغردقة، وتم زراعة الميدانين بالنخيل، وعمل إضاءة ديكورية لهما على الأشجار والأعمدة، كما أوفى المحافظ بوعده، وأعلن إنتهاء أعمال المرحلة الأولى لتطوير شاطئ 4، ليكون متنفسًا للأهالي، وتفقد ممشى شاطئ 4، بطول 800 متر.





بعدها افتتح محافظ البحر الأحمر، قاعة أفراح داخل النادي الاجتماعي بالغردقة، تسع 400 فرد، وتصلح للمؤتمرات والأفراح، كما افتتح مجمع حمامات السباحة بنادي الرياضات البحرية، وهو أوليمبي، بطول 50 متر في عرض 25 متر، ويتم فيه عمل مسابقات عالمية.





كما قام بافتتاح مدرستين بالغردقة، واحدة لغات، والثانية للمكفوفين وضعاف البصر، وهي أول مدرسة متخصصة ومن نوعها في المحافظة، وتخدم أبناء المحافظة بالكامل وليس مدينة واحدة، حيث يوجد بها أماكن للإقامة ومطاعم، ومساحتها نحو 8 آلاف متر مربع، وتضم 14 فصل ( 2 رياض أطفال - 6 ابتدائي - 3 إعدادي - 3 ثانوي)، كما تفقد سوق الدهار الجديد، حيث تم الإنتهاء من أعمال المرحلة الأولى له بنسبة 90 %، وبتكلفة 130 مليون جنيه.



