تأجيل موعد انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

الرياض في 23 يناير / وام / أعلنت الجهة المنظمة لسباقات فورمولا 1 عن تعديل مواعيد انطلاق سباقات موسم 2021، وتأجيلها أسبوعاً واحداً نظرا لاستمرار القيود المفروضة على السفر الدولي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد /COVID – 19/.





وبناء على ذلك تقرر تأجيل إقامة سباق جائزة السعودية الكبرى الذي كان مقرراً له أن يقام خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر ليقام في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021، على أن تنطلق سباقات هذا الموسم بسباق جائزة البحرين الكبرى في 28 مارس المقبل، بعد أن نُقل السباق الافتتاحي التقليدي والمقرر إقامته في أستراليا من مارس إلى نوفمبر، وتأجيل جميع السباقات بعد ذلك لمدة أسبوع لكل جولة.