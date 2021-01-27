الخطيب يكلف مرجان ليكون منسقاً أمنياً لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء، ليكون منسقا أمنيا لبعثة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في فبراير القادم بقطر.


ومن المقرر أن تتجه البعثة صباح الجمعة القادم إلى الدوحة برئاسة محمود الخطيب، وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة الطبية بالفريق الدكتور محمد شوقى، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وحنان الزيني مدير إدارة التراخيص والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني وال30 لاعبا من بينهم وليد سليمان رغم أن تأكد عدم مشاركته بسبب الإصابة.

ويواجه الأهلي مضيفه الدحيل القطري يوم 4 فبراير القادم في أولى مباريات المونديال.


وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المارد الأحمر مع بيراميدز في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوي في عاشر جولات الدورى العام.

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