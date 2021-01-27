بعد 8 وقائع.. سقوط عصابة سرقات الدراجات النارية في سوهاج

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط تشكیل عصابى بسوھاج تخصص نشاطه في سرقة الدراجات الناریة.







أكدت تحریات ومعلومات مباحث مركز شرطة البلینا بمدیریة أمن سوھاج قیام 3 أشخاص، مقیمین بدائرة المركز، لأحدھم معلومات جنائیة، بتكوین تشكیل عصابي فیما بينهم متخذين دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطھم الإجرامي، تخصص في إرتكاب جرائم سرقات الدراجات الناریة عن طریق المغافلة.







وعقـب تقنین الإجراءات أمكن ضبطھم وبحوزتھم بندقیة آلیة وعدد من الطلقات لذات العیار، فرد خرطوش محلى الصنع وعدد من الطلقات لذات العیار، وبمواجھتھم إعترفوا بنشاطھم الإجرامى على النحو المشار إلیه وأن الأسلحة المضبوطة بحوزتھم تستخدم في الدفاع عن نشاطھم الإجرامي، كما إعترفوا بقیامھم بإرتكاب 8 جرائم سرقات دراجات ناریة، وبإرشادھم تم ضبط الدراجات الناریة المستولى علیھا.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.