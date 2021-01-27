بعد طلب عودته للقلعة البيضاء.. ماذا قدم "الحاوي" أيمن حفني مع الزمالك؟ (أرقام)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
علاء خليف
أعلن أيمن حفني نجم الزمالك السابق في بيان رسمي أمس الثلاثاء، رغبته في العودة إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، دون تقاضي أي أموال، من أجل ختام مسيرته الكروية بقميص الفريق الزملكاوي الذي يعشقه كثيرًا.

وأكد "حفني" في بيانه أنه لا يريد تقاضي أي أجر للانضمام إلى الزمالك وأنه مستعد لعدم المشاركة في التدريبات أو المباريات حال رفض المدير الفني ذلك، ولكنه يرغب فقط أن يرتبط اسمه بالزمالك وينهي مشواره الكروي داخل صفوف القلعة البيضاء.

وتدرس إدارة الزمالك الحالية طلب أيمن حفني بخصوص عودته لختام مسيرته الكروية داخل القلعة البيضاء، خاصة وأنه واحد من اللاعبين المخلصين الذين ساهموا في تحقيق بعض بطولات وألقاب الفريق الأبيض على مدار 4 سنوات لعب خلالها داخل صفوف الفريق، ولكن يبقى القرار النهائي في هذا الشأن للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

ماذا قدم أيمن حفني مع الزمالك؟

انضم أيمن حفني للزمالك عام 2014 قادمًا من نادي طلائع الجيش، واستمر 4 مواسم داخل صفوف القلعة البيضاء، خاض 102 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، وسجل 11 هدفًا، وصنع 24 هدفًا لزملائه، وحصل على 12 بطاقة صفراء، وواحدة باللون الأحمر.

بينما شارك "الحاوي" في 28 مباراة بالبطولات الإفريقية (15 في دوري أبطال إفريقيا – 13 بالكونفيدرالية)، وسجل 5 أهداف فقط، وصنع أكثر من 3 أهداف.

ولعب "حفني" 14 مباراة بكأس مصر مع الزمالك سجل هدفين وصنع 4 آخرين، بينما خاض مباراتين بكأس السوبر المصري، ومباراة بالبطولة العربية ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

حقق أيمن حفني بطولة الدوري المصري مع الزمالك موسم 2014 / 2015، كما حصد مع الفريق لقب كأس مصر 4 مرات، وتوج أيضًا بكأس السوبر المصري، وكأس السوبر المصري السعودي، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

رحل أيمن حفني عن الزمالك عام 2019 وانتقل إلى نادي مصر المقاصة، ولكن تم إعارته لنادي المقاولون العرب في العام التالي، واستمر معه حتى أغسطس 2020، ثم عاد للفريق الفيومي والذي أنهى التعاقد معه ولا يرتبط اللاعب بأي ناد في الوقت الحالي ويحلم بالعودة للقلعة البيضاء.

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