قبل الطرح.. تعرف على كلمات أغنية رامي جمال الجديدة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:16 م
نور طلعت

ساعات قليلة تفصلنا عن طرح أغنية الفنان رامي جمال، الجديدة والتي تحمل عنوان"ولسه" ومن المقرر طرحها الساعة الخامسة مساء غد عبر "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية، ولسه لما بالصدفه تقابليني ومبصلكيش.. ولما وأنتي بتحني لأيامنا ومحنلكيش.. وتسألي معقول مسألش واسمي في الكلام متقالش.. ومن خوفهم على زعلك.. يجاوبوكي مبيحكيش
هاتيلك صبر على الحرمان يقويكي.. مفيش ولا حاجة من ندمك هتحميكي.. شوفيلك حل في دموعك بعيد عني.. أنا نسيتك لكن مقدرش أنسيكي
في إيدك كانت النعمة وفي إيديكي متخسرهاش
في ناس لما بتتعود على النعمة مبتشوفهاش
هترجعي بعدين بالوقت لأيام فات عليها الوقت..هتفتكري اللي أنا نسيته.. وضيعته زمان ببلاش.

جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر جمال الخولي، ألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وماستر أحمد إبراهيم، مخرج منفذ شادي قاسم.

قبل الطرح.. تعرف على كلمات أغنية رامي جمال الجديدة
قبل الطرح.. تعرف على كلمات أغنية رامي جمال الجديدة

أخبار تهمك

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 13 ساعة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ يوم

بعد طلب عودته للقلعة البيضاء.. ماذا قدم "الحاوي" أيمن حفني مع الزمالك؟ (أرقام)

منذ ساعة و 8 دقيقة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يخطط للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ ساعة و 23 دقيقة

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

12:01 م

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

11:30 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات