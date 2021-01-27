محمد صلاح يعتلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الأربعاء

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
تتواصل منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر يناير الجاري، بعدما افتتحت أمس.

ويستعرض " الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء:

1- محمد صلاح " ليفربول" برصيد 13 هدف
2- سون " توتنهام" برصيد 12 هدف
3- هاري كين " توتنهام" برصيد 12 هدف
4- جيمي فاردي " ليستر سيتي" برصيد 11 هدف
5- برونو فيرنانديز " مانشستر يونايتد" برصيد 11 هدف
6- دومينيك كالفيرت " ايفرتون" برصيد 11 هدف
7- باتريك بامفورد " ليدز يونايتد" برصيد 10 أهداف
8- ويلفريد زاها " كريستال بالاس" برصيد 9 أهداف
9- الكسندر لاكازيت " آرسنال" برصيد 8 أهداف
10- كاليوم ويلسون " نيوكاسل يونايتد" برصيد 8 أهداف

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