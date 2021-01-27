محمد صلاح يعتلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الأربعاء

تتواصل منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر يناير الجاري، بعدما افتتحت أمس.





ويستعرض " الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء:





1- محمد صلاح " ليفربول" برصيد 13 هدف

2- سون " توتنهام" برصيد 12 هدف

3- هاري كين " توتنهام" برصيد 12 هدف

4- جيمي فاردي " ليستر سيتي" برصيد 11 هدف

5- برونو فيرنانديز " مانشستر يونايتد" برصيد 11 هدف

6- دومينيك كالفيرت " ايفرتون" برصيد 11 هدف

7- باتريك بامفورد " ليدز يونايتد" برصيد 10 أهداف

8- ويلفريد زاها " كريستال بالاس" برصيد 9 أهداف

9- الكسندر لاكازيت " آرسنال" برصيد 8 أهداف

10- كاليوم ويلسون " نيوكاسل يونايتد" برصيد 8 أهداف



