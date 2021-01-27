صحة الدقهلية تنقل شاب يعاني مع المرض 16 عاما لمستشفي لأمراض النفسية والعقلية (صور)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمد كشك
اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عت أن فريق طبي قام بنقل الشاب المريض علي مظار 16 عاما لمستشفى الأمراض النفسيه بدميره.

شهدت منطقة عزبة الشال في مدينة المنصورة بالدقهلية، معاناة سيدة استمرت 16 عاما، وتدعى زينب محمد 54 سنة، والدة محمد والذي يبلغ من العمر 35 عاما، ومصابا منذ 16 سنة بانفصام في الشخصية، ولديها بنتين آخرتين.

وبدأت زينب المعاناة منذ 16 سنة، تزامنا مع اعتزال نجلها التعامل مع الجميع ولجأ للنوم في المقابر وتحت الكوبري وبعدها جلس في المنزل، وأصبح في عزلة عن الجميع.

وحاولت الأم، علاجه وذهبت به إلى العديد من المشايخ ولكن لم يحدث أي جديد، و"لفت كعب دائر على المستشفيات"، والتي رفضت استقباله لأنه مصاب بانفصام في الشخصية.

وكشفت زينب، عن أن نجلها أوقات يكون هادئا وأخرى يصبح عدوانيا تصل إلى مرحلة تكسير كل ما حوله وضرب دون رحمة أو شفقة، فبين لحظة وضحاها يختلف بدرجة كبيرة، والتعامل معه مرهق ولا يتحمله أحد، قائلة: "ولكنه ابني الوحيد ولا أستطيع التخلي عنه، فقمت بتصميم باب حديد بعد أن قام بتكسير الأبواب الخشبية، لحبسه والتخلص من ما يفعله، وحتى لا يأذي نفسه أو شخص آخر، قمت بتقييد يديه وقدميه بالسلاسل لشل حركته".

وتابعت الأم": "مفيش أم هتعمل في ابنها حاجة وحشة دا ابني ضنايا، لكن دي الطريقة الوحيدة اللي ببعد أذاه عني وعن الناس وحتى لا يؤذي نفسه".

وأكدت، أنها لم ترغب بتقييده أو حبسه، وحلم حياتها أن تجد علاجا له وخاصة وأنها لم تعد تستطع على نفقاته حيث إنها تصرف معاشًا 900 جنيها لها ولبناتها وابنها، بعد وفاة زوجها منذ 3 سنوات حيث كان يعمل سائقا على سيارة نقل.

وناشدت والدة محمد، المسئولين لحجز ابنها في مستشفى وعلاجه من انفصام الشخصية، فهذا كل ما تطمح إليه هذه الأم المغلوبة على أمرها.
صحة الدقهلية تنقل شاب يعاني مع المرض 16 عاما لمستشفي لأمراض النفسية والعقلية (صور)
صحة الدقهلية تنقل شاب يعاني مع المرض 16 عاما لمستشفي لأمراض النفسية والعقلية (صور)
صحة الدقهلية تنقل شاب يعاني مع المرض 16 عاما لمستشفي لأمراض النفسية والعقلية (صور)
صحة الدقهلية تنقل شاب يعاني مع المرض 16 عاما لمستشفي لأمراض النفسية والعقلية (صور)
صحة الدقهلية تنقل شاب يعاني مع المرض 16 عاما لمستشفي لأمراض النفسية والعقلية (صور)
صحة الدقهلية تنقل شاب يعاني مع المرض 16 عاما لمستشفي لأمراض النفسية والعقلية (صور)
صحة الدقهلية تنقل شاب يعاني مع المرض 16 عاما لمستشفي لأمراض النفسية والعقلية (صور)
صحة الدقهلية تنقل شاب يعاني مع المرض 16 عاما لمستشفي لأمراض النفسية والعقلية (صور)

أخبار تهمك

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ يوم

آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات

منذ 35 دقيقة

حقيقة عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 15 ساعة

بعد طلب عودته للقلعة البيضاء.. ماذا قدم "الحاوي" أيمن حفني مع الزمالك؟ (أرقام)

منذ ساعة و 8 دقيقة

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ ساعة و 23 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يخطط للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

12:01 م

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

11:30 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات