جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الأربعاء

تستكمل مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر يناير الجاري.





وكانت افتتحت مباريات الجولة، أمس الثلاثاء، والذي شهد إقامة 4 لقاءات، فيما يشهد اليوم الأربعاء، خوض 5 مباريات.





يلتقي بيرنلي بنظيره أستون فيلا، واللقاء الثاني يجمع بين تشيلسي وولفرهامبتون، والثالث بين بيرايتون وفولهام، والرابع بين ايفرتون وليستر سيتي، وفي الآخر يواجه مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد.





وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء كالتالي:

1- مانشستر سيتي برصيد 41 نقطة

2- مانشستر يونايتد برصيد 40 نقطة

3- ليستر سيتي برصيد 38 نقطة

4- ويست هام برصيد 35 نقطة

5- ليفربول برصيد 34 نقطة

6- توتنهام برصيد 33 نقطة

7- ايفرتون برصيد 32 نقطة

8- آرسنال برصيد 30 نقطة

9- أستون فيلا برصيد 29 نقطة

10- تشيلسي برصيد 29 نقطة

11- ساوثهامبتون برصيد 29 نقطة

12- ليدز يونايتد برصيد 26 نقطة

13- كريستال بالاس برصيد 23 نقطة

14- ولفرهامبتون برصيد 22 نقطة

15- بيرنلي برصيد 19 نقطة

16- نيوكاسل يونايتد برصيد 19 نقطة

17- برايتون برصيد 17 نقطة

18-فولهام برصيد 12 نقطة

19- وست بروميتش برصيد 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد برصيد 5 نقاط



