القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
احمد عصام
يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الدنمارك، يوم الأربعاء 27 يناير الجاري، على صالة ستاد القاهرة الرياضي، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

وستكون القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام الدنمارك، حيث ستذاع مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد الدنمارك، عبر قناة "أون تايم سبورت HD1"، ويتولى التعليق عليها خالد خيري.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد بطاقة التأهل للدور الرئيسي، في بطولة كأس العالم لكرة اليد النسخة السابعة والعشرون، والمقاومة في مصر، بعدما تعادل يوم الأحد الماضي أمام منتخب سلوفينيا في بنتيجة 25-25.

أخبار تهمك

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ 19 دقيقة

التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال آسيا

منذ أقل من ساعة

بعد تأجيل محاكمته.. تفاصيل اعتداء طبيب على مريضة وهتك عرضها بالشرقية

منذ حوالي 6 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 12 ساعة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ يوم

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يخطط للرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

11:30 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات