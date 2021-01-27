المقطورة دهست دماغه.. عجلا يتسبب في مصرع شاب في حادث سير بكرداسة

Advertisements

عقارب الساعة كانت تشير إلى السابعة صباح اليوم الأربعاء، لحظة ملاحقة جزارا يدعى محمد أحمد عبد العال عجلا فشل في السيطرة عليه، وأثناء ذلك وتصادف مرور سيارة نقل بالطريق بمركز كرداسة، شمالي قطاع اكتوبر، ليلقى حتفه دهسا أسفل عجلات السيارة.







اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تلقى إخطارا مفاده بمصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بطريق مركز كرداسة.





شهود العيان على الحادث أفادوا أن الجزار كان يلاحق عجلا أمام مجزر بمركز كرداسة، بعدما فشل في السيطرة عليه، ليخرج إلى الشارع، وأثناء ملاحقته تصادف مرور سيارة نقل مقطورة فدهسته، ليلقى حتفه في الحال.







ووصف شهود العيان الحادث "المقطورة دهست دماغه" نافين تعمد السائق دهسه.. "السواق مكنش شايفه".







وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زايد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.



