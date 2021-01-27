المقطورة دهست دماغه.. عجلا يتسبب في مصرع شاب في حادث سير بكرداسة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
عقارب الساعة كانت تشير إلى السابعة صباح اليوم الأربعاء، لحظة ملاحقة جزارا يدعى محمد أحمد عبد العال عجلا فشل في السيطرة عليه، وأثناء ذلك وتصادف مرور سيارة نقل بالطريق بمركز كرداسة، شمالي قطاع اكتوبر، ليلقى حتفه دهسا أسفل عجلات السيارة.



اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تلقى إخطارا مفاده بمصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بطريق مركز كرداسة.


شهود العيان على الحادث أفادوا أن الجزار كان يلاحق عجلا أمام مجزر بمركز كرداسة، بعدما فشل في السيطرة عليه، ليخرج إلى الشارع، وأثناء ملاحقته تصادف مرور سيارة نقل مقطورة فدهسته، ليلقى حتفه في الحال.



ووصف شهود العيان الحادث "المقطورة دهست دماغه" نافين تعمد السائق دهسه.. "السواق مكنش شايفه".



وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زايد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ 17 دقيقة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 22 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ يوم

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تأجيل محاكمته.. تفاصيل اعتداء طبيب على مريضة وهتك عرضها بالشرقية

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 14 ساعة

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال آسيا

منذ أقل من ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يخطط للرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

11:30 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات