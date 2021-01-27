روسيا تسجل 17741 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في ورسيا، اليوم الأربعاء، 17741 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 18241 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 29 أكتوبر عندما تم تسجيل 17717 إصابة.

 

وشهدت روسيا، لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر، تراجعًا في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ18 ألف حالة.

 

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (1837 إصابة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1813 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.3% من المرضى الجدد.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 594 حالة وفاة، مقابل 564 وفاة أمس، فيما تماثل 27922 مريضا للشفاء.

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