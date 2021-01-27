مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة لرئيس الجمهورية ويترحم على شهداء الوطن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد

قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وحضور كلٍّ من: وكيل الأزهر، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى ال 69 لعيد الشرطة، كما قدم المجلس التهنئة لوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع منسوبي الوزارة.


ودعا مجلس الجامعة المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

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