شركة مدفوعات إلكترونية تسعى للأستحواذ على 35٪ من السوق

قال سمير أبو هاشم، رئيس مجلس إدارة شركة ممكن لحلول المدفوعات الإلكترونية إن شركته تستهدف الاستحواذ علي حصة سوقية خلال النصف الأول من العام الحالي تتراوح نسبتها بين 30و 35% علي اقصي تقدير .





وأضاف أن خطة الشركة ترتكز علي زيادة حجم أعمالها 4 مرات ومضاعفة اعداد نقاط البيع التابعة لها علي مستوي الجمهورية ، معتبرا أن أزمة كورونا ساهمت في ضم قطاعات اقتصادية جديدة إلي سوق حلول المدفوعات الرقمية وطرح خدمات قيمة مضافة تتلاءم مع متطلبات كافة العملاء .





وأوضح أبو هاشم في تصريحات صحفية، ان ممكن بصدد الانتهاء من تطوير نظام إلكتروني جديد قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي يستهدف ميكنة أعمال القطاعات الاقتصادية متناهية الصغر مثل محلات بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنظام التقسيط وربط كافة معاملاتها اونلاين بنقاط البيع التابعة للشركة





ولفت إلى أن المتعاملين مع تلك المحال الصغيرة يعتمدون علي شبكة العلاقات والمعارف الاسرية بعيدا عن منافذ التجزئة الكبري والتي تشترط من العملاء توافر مستندات مسبقة قبل الموافقة علي التقسيط.





ولفت إلي أن الشركة انضمت إلي مبادرة البنك المركزي لنشر 100 الف نقطة بيع خلال العام الماضي من خلال التعاون مع بنوك مصر والأهلي وقطر الوطني ،كما حصلت علي رخصة ميسر للدفع الالكتروني من قبل البنك المركزي المصري بما يمكنها من تقديم خدمات مالية بنكية للعملاء





وكان البنك المركزي قد أطلق خلال مايو الماضي مبادرة لتنشيط السداد الإلكتروني ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للوباء ، وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.

علي صعيد آخر ،نوه عن قيام الشركة بإتاحة عدة خدمات جديدة خلال المرحلة الماضية منها سداد خدمات المرور ( تجديد الرخصة - واستخراج بدل فاقد وسداد المخالفات وتوكيلات البيع ) ، والتوثيق ( توكيل عام قضايا - توكيل عام رسمي ) ، واجراءات المحاكم ( اقامة دعوى مدنية - تسجيل محامي ) و التموين ( اصدار بطاقة تموين - بدل فاقد - ضم افراد اسرة - وفصل ) عبر منصة مصر الرقمية.

وتابع : قامت الشركة أيضا بتفعيل خدمة شحن كروت عدد من الالعاب الالكترونية منها ببجي الشهيرة وفري فاير وفيفا 2021 و شحن كروت ايتونز وكروت سبوتفاي لسماع الاغاني والموسيقي.





كما طرحت خدمة سداد أقساط ابلكشين الجمعية، ووثائق شركة مصر لتأمينات الحياة وجمع تبرعات لصالح مؤسسة مصر الخير ، علاوة علي خدمة دفع فواتير المرافق العامة مثل المياه وشحن عدادات الكهرباء الذكية ،الي جانب السماح لشبكة المطاعم المتعاملة مع شركة طلبات توريد المعاملات النقدية عبر ماكينات ممكن