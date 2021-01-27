محافظ الشرقية يتابع أعمال التأهيل والتبطين الجارية بترعه سد العين بمركز فاقوس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
سمر السيد


تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال التأهيل والتبطين الجارية بترعة سد العين بمركز فاقوس، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكدًا أن المحافظة تولي إهتماما كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفائتها وتسعي جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المنفذه للمشروع بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

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