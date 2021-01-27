لعدم ارتدائهم الكمامات الطبية.. الداخلية تضبط 13 ألف شخصاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط (13492) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط (200) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (521) مخالفة لقرارات الغلق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.





وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.





وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (13492) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13325) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (167) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.





كما تم تحرير (521) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (200) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات (1077) أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.





هذا وجاري إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.