ضبط مصنع للأسلاك الكهربائية المغشوشة بالقليوبية

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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الأربعاء، مصنع بمنطقة باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية، يصنع الأسلاك الكهربائية المغشوشة ويزور العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية والمحلية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين يفيد بضبط صاحب مصنع بمنطقة باسوس دائرة القناطر الخيرية، يصنع الأسلاك الكهربائية، المقلدة والردئية وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



كما يجرى توزير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية والمحلية مثل السويدي للكابلات وطرحها بالأسواق، مدخلًا الغش على المواطنيبن وعدم موافقة وزارة الصناعة على تلك المنتجات.



وجرى شن حملة تموينية استهدفت المصنع المذكور، وجرى التحفظ على ماكينة لتغليف الأسلاك الكهربائية، و5.2 طن بلاستيك خام، 2000 سلك خام، و500 جم سلك شعر نحاس كهربائي، و55 بكرة سلك كهربائى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.