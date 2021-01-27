تفاصيل نجاح فريق طبي في انقاذ حياة مريض ابتلع سكينة مطبخ

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اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبي في انقاذ حياة مريض ابتلع سكين مطبخ كبير حيث حضر المريض للمستشفى الدولي يعاني من آلام شديدة بالبطن.



وبعمل الاشعات والفحوصات تبين وجود جسم غريب وتمكن الفريق الطبي من اجراء عملية جراحية لاستخراج الجسم الغريب (سكين مطبخ) وقد تكللت العملية بالنجاح وخرج المريض بحالة مستقرة.



و تقدم مكي بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبى المكون من اطباء الجراحة الدكتور إيهاب الدسوقى الدكتور عبد الشهيد مصطفى الدكتور محمد نعمان، التخدير، الدكتور أشرف عبد الكريم، الدكتور محمد البكرى، التمريض، مس سمر والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.





