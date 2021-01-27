شاهد.. تنفيذ أكثر من ألفين حملة تعقيم على الأسواق ومواقف المواصلات العامة بالشرقية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
سمر السيد


أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورورنا المستجد والحد من إنتشاره، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات ذات الصله، وبدأت في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار الفيروس، مشيدًا بدور مديرية الطب البيطري، والتي إستطاعت تنفيذ 2816 حملة تطهير وتعقيم للمنشآت العامة والمباني الخدمية ودور العبادة والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت في الفترة من 1 يناير إلي 21 يناير 2021م بتنفيذ 2816 حملة تطهير وتعقيم موسعة شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مجالس المدن والأحياء.. مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 476 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و40 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و66 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة و38 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و32 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و67 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و379 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و1718 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد علي إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع إنتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
شاهد.. تنفيذ أكثر من ألفين حملة تعقيم على الأسواق ومواقف المواصلات العامة بالشرقية
شاهد.. تنفيذ أكثر من ألفين حملة تعقيم على الأسواق ومواقف المواصلات العامة بالشرقية
شاهد.. تنفيذ أكثر من ألفين حملة تعقيم على الأسواق ومواقف المواصلات العامة بالشرقية
شاهد.. تنفيذ أكثر من ألفين حملة تعقيم على الأسواق ومواقف المواصلات العامة بالشرقية
شاهد.. تنفيذ أكثر من ألفين حملة تعقيم على الأسواق ومواقف المواصلات العامة بالشرقية
شاهد.. تنفيذ أكثر من ألفين حملة تعقيم على الأسواق ومواقف المواصلات العامة بالشرقية
شاهد.. تنفيذ أكثر من ألفين حملة تعقيم على الأسواق ومواقف المواصلات العامة بالشرقية
شاهد.. تنفيذ أكثر من ألفين حملة تعقيم على الأسواق ومواقف المواصلات العامة بالشرقية

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