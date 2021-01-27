معاينة حريق مطعم شهير بالبساتين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة البساتين الجزئية اليوم الأربعاء؛ بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة البساتين جنوب محافظة القاهرة، وطالبت بارسال تقرير وافى عن سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به.

وتبين من التحريات الأولية إلى أن الحريق نشب في مدخنة المطعم.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في مطعم بمنطقة البساتين، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتمت أعمال السيطرة عليه وإخماده.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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