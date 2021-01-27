نائب بالشيوخ: الكونجرس يحاول فرض الوصاية على مصر وانتقادات الملف الحقوقي تستند لتقارير مشبوهة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة

أدان النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، ما أثير بشأن إنشاء عضوين بالكونجرس الأمريكي لجنة مختصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها من الكونجرس الأمريكي وأعضائه تصريحات أو تحركات مهاجمة للملف الحقوقي في مصر دون أي دليل يذكر على ذلك.

وأضاف الجندي، أن أغلب الحالات التي يتم الحديث عنها دائما هي حالات تخضع لمحاكمات عادلة أمام القضاء المصري، والمطالبات بالإفراج عنهم هي تدخل مباشر في عمل القضاء وإخلال بمبدأ سيادته واستقلاله.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أعضاء الكونجرس يستندون إلى معلومات مغلوطة وتقارير منظمات مشبوهة للهجوم على الملف الحقوقي في مصر، لافتا إلى أن مصر ليس لديها ما تخفيه في هذا الملف لعدم وجود الانتهاكات التي يتحدثون عنها.

وشدد المهندس حازم الجندي، على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ومكانة مرموقة عالميا وإقليميا ولا يمكن أن تقبل مثل هذا النوع من محاولات فرض الوصاية والرقابة عليها، والتي في النهاية لا تستند إلى أي دليل ملموس على أرض الواقع وإنما على تقارير كاذبة لخدمة أهداف الجماعات الإرهابية والدول المعادية لمصر.

أخبار تهمك

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ يوم

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال آسيا

منذ أقل من ساعة

بعد تأجيل محاكمته.. تفاصيل اعتداء طبيب على مريضة وهتك عرضها بالشرقية

منذ حوالي 6 ساعات

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

نجم الأهلي يخطط للرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ 17 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

11:30 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات