القوى العاملة: تعيين 266 شابا .. وصرف 29 ألف جنيه لـ 12 عاملا غير منتظم بجنوب سيناء

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 266 شابًا، منهم شابًا من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 359 شابأً.
تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا، منها 14 ألف جنيه لـ 7 عمال لمنحة مولود جديد، و5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، و340 جنيه نفقة علاج، ليصل إجمالي ما تم صرفه 29 ألفًا و340 جنيهًا لـ 12 عاملا، فضلًا عن تسجيل 18 عاملًا جديدًا على المنظومة.
وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 42 ترخيصًا لعمل الأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 198 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 111 شكوى عمالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لـ 53 شكوى منهم، وتم تسوية 35 شكاوى وديا، و23 شكوي ما زالت تحت البحث.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 49 منشأة، وإعادة التفتيش على 156 منشأة، وأسفر عن تحرير 14 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوتان للتوعية وإجراء 35 قياس وبحث 4 شكاوى.
وقال: إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

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