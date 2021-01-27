بالأسماء.. سعفان: تحويل 1.5مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي


أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 23من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 107 عمال مصريين لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 96 ألفًا و385 دولارًا،أى ما يعادل مليون و508 ألفًا و430 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.
وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
وفيما يلي الأسماء المستحقة:

بالأسماء.. سعفان: تحويل 1.5مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 1.5مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 1.5مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 1.5مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 1.5مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 1.5مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أخبار تهمك

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي يخطط للرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تأجيل محاكمته.. تفاصيل اعتداء طبيب على مريضة وهتك عرضها بالشرقية

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ ربع ساعة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ يوم

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ ساعة الا ربع

التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال آسيا

منذ أقل من ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

11:30 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

02:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات