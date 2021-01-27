"التدخل السريع" ينقذ شاب بلا مأوى يفترش الرصيف بمنطقة الوايلي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
آيات عامر

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى التابع للوزارة بإنقاذ شاب ثلاثينى يفترش الرصيف بمنطقة الوايلى بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور توجه الفريق لمكان تواجد الشاب وأجرى دراسه حالة له وتبين انه يدعى محمد ك.د ويبلغ من العمر ٣٠ عاما وليس معه أي أوراق ثبوتية وأفاد بأن لديه عدد ٢ من الاخوة وأبويه علي قيد الحياة وتركهم لخلافات عائلية.

ونسق فريق التدخل السريع مع مسئولى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لاستقبال الشاب بإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء تحليل فيروس كورونا، حيث تم استقباله بطوارى مستشفى الصدر بالعباسية، ثم توجه الفريق لديوان قسم شرطة الوايلى وتم تحرير محضر إثبات حالة رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢١ ادارى.

كما نسق الفريق مع مؤسسة "معانا لانقاذ إنسان" بالجيزة للاستقبال الشاب ليتلقى كافة اوجه الرعاية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الانسانية وذلك على الخط الساخن للوزارة على الرقم ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم ١٦٥٢٨.

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