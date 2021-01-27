هودجسون يعلن إصابة مساعده ليوينتون بكورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
أعلن مدرب كريستال بالاس روي هودجسون، أن مساعده راي ليوينتون غاب عن الخسارة 1-3 أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب إصابته بكوفيد-19.



ورغم أن الليلة كانت محبطة للمدرب البالغ عمره 73 عاماً، فإن تفكيره الأكبر كان ينصب على حالة ليوينتون.



وقال هودجسون للصحافيين: "نعتقد أنه أصيب بالفيروس من أحد أفراد عائلته وجاءت النتيجة إيجابية، لكن لحسن الحظ فهو لا يشعر بهذا السوء، سيتعلق الأمر بإعادة اختباره قرب نهاية فترة العزل ونتمنى أن ينال الضوء الأخضر للالتحاق بنا".



وأضاف: "عندما ينتهي من ذلك، ونتمنى حدوث ذلك قريباً، فإننا سنرحب بوجوده مجدداً على مقاعد البدلاء، لكن حتى أكون أميناً فإني لا أعتقد أنه يوجد ما هو أكثر من ذلك كان يمكنه فعله لمساعدتنا".



ويعيش بالاس، صاحب المركز 13، فترة سيئة وفاز مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات، وتقدم بالاس بهدف مبكر من ويلفريد زاها قبل أن ينهار ويستقبل ثلاثة أهداف.

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