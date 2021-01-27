أتلتيكو يهزم سانتوس ويستمر في سباق اللقب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
سجل غيفرسون سافارينو هدفين مبكرين ليقود أتلتيكو مينيرو للفوز 2-0 على سانتوس والاستمرار في السباق على لقب دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم.



وفرض الفريق القادم من بيلو هوريزونتي سيطرته على سانتوس الذي أراح مجموعة من لاعبيه الأساسيين قبل مواجهة بالميراس في نهائي كأس ليبرتادوريس السبت المقبل.



وتقدم سافارينو بهدف في الدقيقة الثالثة ثم أضاف الهدف الثاني لأتلتيكو بتسديدة هائلة بعد مرور 16 دقيقة أخرى.



وأصبح أتلتيكو في المركز الثالث بالدوري بفارق خمس نقاط عن إنترناسيونال المتصدر قبل 6 جولات من النهاية.



ويأتي سانتوس في المركز العاشر بالمسابقة المكونة من 20 فريقاً.

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