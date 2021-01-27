"الصحة": فيروس كورونا لا يتأثر كثيرًا بالاختلافات الجوية (فيديو)

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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا على مستوى أعداد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 50% مقارنة بما كان عليه الوضع في شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل مؤشرًا إيجابيًا للغاية وهو مدى التزام المواطنين بالضوابط الوقائية والاجراءات الاحترازية.



وأضاف "عبدالفتاح"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن كل أجهزة الدولة عملت على تطبيق الإجراءات الحاسمة التي أعلن عنها مجلس الوزراء مثل تغريم عدم الملتزمين بارتداء الكمامة، وأجهزة الحكم المحلي في الرقابة على المطاعم والكافيهات وغلق الأماكن المخالفة.



وتابع رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوقائية بوزارة الصحة: "يظل العامل الأهم والأوحد في تقليل أعداد الإصابات هو التزام المواطنين"، مشيرًا إلى أن معدلات الالتزام في الموجة الأولى مماثلة لنظيرتها في الموجة الثانية ما أدى إلى خفض الأعداد المصابة: "بعدها الناس زهقوا، لكن لما لقوا إن الأعداد بدأت تتزايد بشكل ملحوظ رجعوا للالتزام الناس".



وأردف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوقائية بوزارة الصحة، أن هناك مجموعة من الأعراض للإصابة بفيروس كورونا، على رأسها العلامات المرضية التنفسية المشهورة وتتشابه مع جميع الأمراض التنفسية الأخرى مثل الانفلونزا وهناك بعض الأعراض الأخرى المرتبطة بالجهاز الهضمي والأعراض الأخرى التي تظهر في مجموعة قليلة من المصابين.



وأوضح، أن فيروس كورونا لا يتأثر كثيرًا بالاختلافات الجوية، لكن ما يصاحب الناس في فصل الشتاء بميل إحساس الناس بالدفء وغلق النوافذ يزيد من فرص الإصابة بالفيروس بسبب عدم وجود الهواء المتجدد.

