عاجل.. سلبية المسحة الطبية لأكرم توفيق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة سلبية المسحة الطبية التي أجراها أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر والتي كانت إيجابية قبل مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز.

وكانت المسحة الطبية التي أجراها أكرم توفيق لاعب الأهلي قبل مباراة بيراميدز جاءت نتيجتها إيجابية ليقرر الجهاز الطبي للأهلي إعادة المسحة الطبية للاعب.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات خاصة إن المسحة الطبية التي أجراها أكرم توفيق أمس جاءت نتيجتها سلبية واللاعب جاهز تماما للسفر مع الأهلي إلى قطر.

وأضاف طبيب الأهلي بأن أكرم توفيق يشارك حاليا في تدريبات الفريق الأحمر بشكل طبيعي بعدما جاءت المسحة سلبية.

أخبار تهمك

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي يخطط للرحيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 22 ساعة

الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة عودة محمد إبراهيم إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تأجيل محاكمته.. تفاصيل اعتداء طبيب على مريضة وهتك عرضها بالشرقية

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 14 ساعة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ يوم

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال آسيا

منذ نصف ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 11 ساعة

بالفيديو| رمضان صبحي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي وأحمد فتحي يعانق الجميع قبل مباراة بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:50 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

11:30 ص

التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال آسيا

11:22 ص

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

10:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات