عاجل.. سلبية المسحة الطبية لأكرم توفيق

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة سلبية المسحة الطبية التي أجراها أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر والتي كانت إيجابية قبل مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز.





وكانت المسحة الطبية التي أجراها أكرم توفيق لاعب الأهلي قبل مباراة بيراميدز جاءت نتيجتها إيجابية ليقرر الجهاز الطبي للأهلي إعادة المسحة الطبية للاعب.





وقال طبيب الأهلي في تصريحات خاصة إن المسحة الطبية التي أجراها أكرم توفيق أمس جاءت نتيجتها سلبية واللاعب جاهز تماما للسفر مع الأهلي إلى قطر.





وأضاف طبيب الأهلي بأن أكرم توفيق يشارك حاليا في تدريبات الفريق الأحمر بشكل طبيعي بعدما جاءت المسحة سلبية.



