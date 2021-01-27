عاجل.. مدة غياب محمد هاني وموقفه من مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر في مباراة الأمس أمام نظيره بيراميدز.

وكان محمد هاني قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمس أمام بيراميدز وأجبرته على مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 10 وحل زميله أحمد رمضان بيكهام بديلا له.

وقال المصدر إن الأشعة التي أجراها اليوم محمد هاني أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

وأضاف بأن محمد هاني يحتاج للتأهيل لمدة أسبوع وسيكون جاهزا لمواجهة الدحيل القطري في افتتاح مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية التي ستقام في قطر.

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