تفاصيل قرعة كأس الاتحاد الآسيوي

أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي أقيمت اليوم الأربعاء، في ماليزيا، عبر تقنية الفيديو، عن مواجهات مثيرة بين الفرق المشاركة في البطولة.







وأوقعت القرعة فريق العهد اللبناني في المجموعة الأولى بمنطقة غرب آسيا مع فرق الحد البحريني والوحدة السوري والنصر العماني.







فيما ضمت المجموعة الثانية في منطقة غرب فرق السلط الأردني ومركز بلاطة الفلسطيني والأنصار اللبناني والمحرق البحريني.







وضمت المجموعة الثالثة فرق تشرين السوري والسيب العماني والفيصلي الأردني وفائز من الدور التمهيدي.







فيما ضمت المجموعة الرابعة الخاصة بمنطقة جنوب آسيا فرق موهون باجان الهندي وباشوندارا من بنغلاديش ومازيا سبورتس من جزر المالديف وفائز من التصفيات.







وضمت المجموعة الخامسة التابعة لمنطقة وسط القارة فرق رافشان من طاجيكتسان ودوردوي من قرغيزستان وآهال من تركمنستان، كما ضمت المجموعة السادسة التابعة لمنطقة وسط القارة أيضاً فرق إيه.جي.إم.كيه أو. ناساف من أوزبكستان والتين عسير من تركمنستان وخوجاند من طاجيكستان والاي من قرغيزستان.







وفي منطقة آسيان، ضمت المجموعة السابعة فرق هانوي الفيتنامي وبالي يونايتد الإندونيسي وبوينج كيت من كمبوديا وفائز من التصفيات.







وضمت المجموعة الثامنة فرق قدح الماليزي وليون سيتي سيلورز السنغافوري وسايجون الفيتنامي وفائز من التصفيات.







وضمت المجموعة التاسعة كايا أيلويلو الفلبيني وشان يونايتد أو أياياوادي يونايتد منميانمار وتيرينجانو الماليزي وجيلانج يونايتد السنغافوري.







وفي منطقة شرق آسيا، ضمت الم جموعة العاشرة فرق إيسترن لونغ ليونز من هونغ كونغ، وتاينان سيتي من تايوان وأتلتيك من منغوليا ولي مان من هونغ كونغ.









وكان الاتحاد الآسيوي أعلن في وقت سابق زيادة عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي من 36 إلى 39 نادياً، حيث تم إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط.







ومن المقرر أن يحصل الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي هذا العام على مقعد في الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا 2020







ومن المنتظر أن تنطلق الأدوار التمهيدية من البطولة يوم 6 أبريل (نيسان) المقبل، على أن تبدأ مباريات دور المجموعات يوم 14 مايو (أيار) بنظام التجمع.