التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال آسيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020-2021، التي أجريت اليوم الأربعاء، عن مواجهات نارية في نسختها الاستثنائية القادمة والتي أقيمت صباح اليوم في العاصمة الماليزية “كوالالمبور”.

 ويشارك في البطولة 40 فريق وتم تقسيم الأندية إلى 5 مجموعات للشرق ومثلهم للغرب.


وجاءت قرعة دور المجموعات كالتالي:


غرب القارة

المجموعة الأولى: الهلال السعودي – شباب الأهلي الإمارات – استيكلول الطاجيكي – الفائز من أجمك الأوزبكي ضد الغرافة القطري.

المجموعة الثانية: الشارقة الإماراتي – تراكتور الإيراني – باختاكور الأوزبكي – الفائز من الوحدة السعودي ضد القوة الجوية العراقي.

المجموعة الثالثة: الدحيل القطري – الأهلي السعودي – الاستقلال الإيراني – الشرطة العراقي

المجموعة الرابعة: السد القطري – النصر السعودي – الوحدات الأردني – الفائز من العين الإماراتي ضد فولاذ الإيراني.

المجموعة الخامسة: برسبوليس الإيراني – الريان القطري – جوا الهندي – الفائز من الوحدة الإماراتي ضد الزوراء العراقي.


شرق القارة

المجموعة السادسة: باثوم يونايتد التايلاندي، أولسان هيونداي، فيتيل، المتأهل من التصفيات (1)

المجموعة السابعة: جيانغسو الصيني، ناغويا غرامبوس الياباني، جوهور دار التعظيم الماليزي، المتأهل من التصفيات (3)

المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، غامبا أوساكا الياباني، تامبنيز روفرز السنغافوري، سيدني الأسترالي

المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتال الياباني، غوانغزهو الصيني، يونايتد سيتي الفلبيني، المتأهل من التصفيات (4)

المجموعة العاشرة: شاندونغ لونينغ الصيني، بورت التايلاندي، كيتشي “هونغ كونغ”، المتأهل من التصفيات (2)

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