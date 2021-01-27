تعرف على استعدادات جامعة الإسكندرية لإمتحانات الفصل الدراسي الأول

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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول عقب إنتهاء اجازة منتصف العام مباشرة، مشيرًا إلى إعلان جداول الإمتحانات مع بداية شهر فبراير القادم.



جـاء ذلك خلال إنعقـاد مجلـس خدمـة المجتمع وتنمية البيئة بالفيديوكونفرانس وأكد الدكتور قنصوه على ضـرورة التعاون والتنسيق الكامل بين قطاعات الجامعة خلال الفترة الحالية لنشر التوعية وطـرق الوقايـة من الإصابة بفيروس كورونـا المستجد داخل المجتمع.



وقدم رئيس الجامعة الشكر للفرق الطبية، كما قدم الشكر للفرق المشاركة فى عمليات التطهير والتعقيم.



واستعرض الدكتور فهمى شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالى للصحة العامة محاور خطة جامعة الإسكندرية للإجراءات الإحترازية ووضع آليات دخول الحرم الجامعى وممارسات النظافة العامة والتطهير ـ التهوية الجيدة، عمل تقارير دورية لحالات الاشتباه والإصابة والمخالطين وعمل قاعدة بيانات وإحصاءات دورية مع تحفيز البحث العلمى فى هذا المجال وإصدار كتيب إرشادات لحماية العاملين من فيروس كورونا المستجد.



وأشار الدكتور قنصوه أن جامعة الإسكندرية تتميز بإدارة مؤسسية مما يتطلب وضع خطة تطويرية لكل قطاعات الجامعة والإدارات المختلفة لتصبح جامعة محوكمة- ذكية- مستدامة- ذات تنافسية عالمية مع الإهتمام بالبعد العربي والأفريقى والعمل على زيادة العلاقات مع الجامعات العربية والإفريقية.



وأكد رئيس الجامعة أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس FLDC هو أحد الأعمدة الرئيسية للتطوير داخل الجامعة ولابد أن يكون له دور كبير ينعكس على أداء أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة، جاء ذلك خلال عرض الدكتور عبد العزيز عمارة المدير التنفيذى للمركز لنشاط المركز ومعدلات الأداء خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020.



وناقش المجلس مقترح تشكيل مجموعة عمل من شباب خريجى الجامعات لتنظيم حملة تسويقية واسعة داخليًا وخارجيًا للمنتجات التراثية والحرفية وكلف رئيس الجامعة وكلاء كليات التربية الرياضية والتربية النوعية والطفولة المبكرة للمشاركة بأفكار ومنتجات فى هذا الشأن.



واستعرض المجلس تقرير عن عمليات التطهير داخل مجمع العلوم الإنسانية وتشكيل فرق مجتمعية مشتركة بين عدد من الكليات.



واستعرض المجلس تقرير عن الدورة التدريبية التى نظمتها كلية العلوم بعنوان: " الاسعافات الأولية وكيفية العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا " بالتعــاون مـع جمعية الهـلال الأحمـر المصـرى وكذلك تقرير مقترح " بيئة مشرقة.. النظافـة أسلـوب حياة".



وكذلك عرض التقرير الخاص لورشة العمل الثالثة (IBRO - ARC) بالتعاون مع المنظمة الدولية لأبحاث الدماغ (IBRO) وجمعية علوم الأعصاب اليورومتوسطية والتقرير الخاص باللقاء التعريفى عن فرص التوظيف الذى نظمته وحدة متابعة الخريجين بالكلية.



وعرض الدكتور شريف رستم وكيل كلية الصيدلة البرنامج التدريبى ( تحسين وتطوير التعليم الصيدلى ومهنة الصيدلة الاكلينيكية فى مصر " بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لصيادلة الأورام ESOP لتوعية وتدريب لطلاب درجة البكالوريوس فى الصيدلة من خلال عقد عدد من المحاضرات والندوات وورش العمل التفاعلية.



ووافق المجلس على إقامة دورة تدريبية للسادة المهندسين والفنيين والإداريين بجامعة الإسكندرية ومفتشى السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة والشركات والهيئات تحت عنوان " برنامج مخاطر البناء والتشييد".



واستعرض المجلس تقريرًا عن نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الآداب وزراعة سابا باشا، وخطة وحدة التدريب بكلية التمريض.



وناقش المجلس عدد من المشروعات البحثية وذلك على النحو التالى:



ـ مشروع البحث المقدم من الدكتور محمد شلتوت الأستاذ بكلية العلوم بعنوان ( تبادل المعرفة فى الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية فى منطقة البحر المتوسط)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.



ـ ومشروع البحث المقدم من الدكتورة مروة عبد الوهاب الأستاذ المساعد بكلية العلوم بعنوان ( برنامج إدارة الموارد المستدامة وتحديات الصحراء ).



ـ ومشروع البحث المقدم من الدكتور هانى عياد الأستاذ بكلية الهندسة بعنوان ( التعليم والتدريب فى مجال البنية التحتية للمعلومات المكانية والعلوم الأرضية فى شمال افريقيا)



ـ ومشروع البحث المقدم من الدكتور رانيا الديب الأستاذ بكلية الهندسة بعنوان ( إستخدام أحبال وألياف الكتان المصرى فى تطبيقات تقنية ذات قيمة مضافة عالية).

