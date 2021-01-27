الأوقاف: توزيع (1640) زيًا أزهريًا بأربع محافظات

Advertisements

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة الرابعة عشرة من الزي الأزهري على الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وعددهم ( 1640) إمامًا، وذلك بمحافظات: ( البحيرة– كفر الشيخ – الشرقية – سوهاج )، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (44307) زي أزهري، ومازال التوزيع مستمرًا.



وطالبت الوزارة أسماؤهم الحضور إلى مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.



وسيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 20210207م وحتى الخميس 20210218م.



وبذلك تكون الوزارة قد انتهت من توزيع الزي الأزهري على جميع الأئمة (الزي الأول)، وسنبدأ يوم الاثنين 22 02 2021م في توزيع الزي الثاني، وعلى جميع المديريات التي انتهت من توزيع الزي الأول على جميع الأئمة موافاتنا بالبيان المرسل إليها بهذا الشأن.



1ـ مديرية أوقاف البحيرة:



م

الاسم

المديرية

تاريخ التوزيع



1.

إبراهيم أحمد محمد حسنين

البحيرة

الأحد 7 2 2021



2.

إبراهيم بسيونى سعد تركى

البحيرة

الأحد 7 2 2021



3.

إبراهيم عبد الستار مصطفي علي

البحيرة

الأحد 7 2 2021



4.

إبراهيم عبدالمنعم الشبينى

البحيرة

الأحد 7 2 2021



5.

إبراهيم كمال محمد على

البحيرة

الأحد 7 2 2021



6.

إبراهيم محمود إبراهيم السيد

البحيرة

الأحد 7 2 2021



7.

أبو بكر محارب عوض عمر

البحيرة

الأحد 7 2 2021



8.

أبو زيد جمعه أبو زيد علي

البحيرة

الأحد 7 2 2021



9.

أحمد إبراهيم دسوقى أبو النور

البحيرة

الأحد 7 2 2021



10.

أحمد الصاوى محمد عمر

