"مشاهدة الأفلام الدموية".. باحث بمرصد الأزهر يكشف أسباب التطرف لدى الأطفال

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال مجدي فريد، الباحث والمشرف بمرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف، إن حملة "حمايتهم واجب عليك" التي أطلقها المرصد تستهدف التوعية بخطورة التطرف على أفراد الأسرة، باعتبار أن الأسرة هي اللبنة أو النواة الأساسية لبناء أي مجتمع سليم، ومن ثم فإن انحرافها يزيد الخطورة على أمن وسلامة واستقرار المجتمع، وبالتالي فإنه يجب عليها مراقبة أبنائهم بين الحين والآخر للتأكد من علاقاتهم وأصدقائهم والاماكن التي يترددون إليها.

وأضاف "فريد"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن زيادة دور الأسرة يسهم في تعزيز العلاقات الإيجابية داخلها ويحمي الأطفال من مصائد الفكر المتطرف ومن ثم المجتمعات.

وتابع: "المسؤولية هنا ليت مسؤولية مالية، وإنما مسؤولية رعاية وتقويم وتعليم وغير ذلك، وقد لاحظنا أن هناك سمات تدفع الأطفال نحو التطرف، من ضمنها كونهم يشعرون بأنهم منبوذون وغير مندمجين مع أقرانهم ونشأتهم في بيئة أسرية يغيب أحد الزوجين او كلاهما بسبب السفر والطلاق وجلوس الأطفال على مواقع التواصل دون مراقبة أنشطتهم ومشاهدة الأفلام الدموية".

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