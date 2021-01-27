شاهد.. إنهاء خصومة ثأرية بفرشوط في قنا

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، ولجنة المصالحات، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي آل رستم وال سعيد، بمركز فرشوط.



حيث عقدت الأجهزة الأمنية ولجنة المصالحات جلسة صلح القودة بين آل رستم وآل سعيد، بقرية الكوم الأحمر، بمركز فرشوط، بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من نواب البرلمان، وعدد كبير من أهالي القرية.





ونجحت لجنة المصالحات التي ضمت العمدة علي قاعود، وآخرين في إقناع الطرفين بالصلح، وكتابة عقود الصلح،ليتم تحديد الصلح اليوم، تحت قيادة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، واللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، واللواء محمد ياسر مدير المباحث، واللواء عاطف أبو الوفا مدير الأمن العام، والعميد دكتور قرشي عبدالمنعم، رئيس بحث الجنائي بشمال قنا، والعقيد أحمد عبدالحق، وكيل الفرع، والمقدم مصطفى القاضي، رئيس مباحث فرشوط، وقام المتهم بتقديم القودة لأهل المجني عليه، ليعلنوا إنهاء الخصومة الثأرية بينهم.